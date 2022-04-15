

ООН – В Украину уже вернулись 870 тысяч человек, которые покинули страну после начала полномасштабной войны

15.04.2022 11:22





870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек. Об этом сообщают сегодня гуманитарные учреждения ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.



С начала вооруженного конфликта в Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек покинули свои дома. Об этом свидетельствуют последние данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Более 4,6 миллиона украинцев нашли убежище в других странах; 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны. Российская Федерация, в свою очередь, сообщила, что с 24 февраля в страну из Украины прибыли около 783 600 человек, в том числе более 147 000 детей.



По прогнозам ООН, миграция обратно в Украину будет продолжать расти. «Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно», - говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.



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