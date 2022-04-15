

Леван Иоселиани: Помимо «Грузинской мечты» в Украину едут все оппозиционные партии

15.04.2022 14:14





Помимо «Грузинской мечты» в Украину едут все политические партии. Никто не заслужил оскорблений от «Национального движения», поэтому на их месте я бы задумался, - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани, комментируя решение «Национального движения» не ехать в Украину в составе делегации, которую возглавляет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как пояснил Иоселиани, для него неприемлемы детские аргументы «Национального движения», что, мол, «они не хотят ехать или показываться вместе с кем-то».



«Помимо «Грузинской мечты» туда едут все политические партии. Когда они говорят, что это фасад, то оскорбляют и нас – остальные политические партии. Никто не заслужил оскорблений от «Национального движения», поэтому на их месте я бы задумался, когда они распространяют такие оскорбительные заявления... Я не знаю, почему они решили не ехать вместе с этой делегацией. Предположительно, это рассчитанное на собственного избирателя решение, которое, как правило, не отвечает интересам страны», - отметил Иоселиани.



Как пояснил Иоселиани, делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили отправится в Украину сегодня. По его словам, этот визит будет способствовать исправлению испорченных отношений между Грузией и Украиной.



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