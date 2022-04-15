

Глава МИД Грузии: Вопросник ЕС будет обнародован

15.04.2022 14:41





«Вопросник ЕС будет обнародован, и мы позаботимся о том, чтобы этот документ как можно скорее стал доступен для всех заинтересованных сторон», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



Как он отметил, сегодня состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Грузии, на котором был обсужден данный вопрос.



«Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Правительство Грузии активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране. Соответственно, план реформ, который мы выполнили и запланировали, дает нам основу и возможность подготовить этот вопросник и направить его европейским партнерам.



Что касается публичности, мы знаем, что существует высокий общественный интерес к рассмотрению этого документа. Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии под председательством премьер-министра Грузии, на котором было принято решение обнародовать документ. Мы позаботимся о том, чтобы документ в кратчайшие сроки стал доступен для всех заинтересованных сторон», — сказал министр.



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