Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии: Вопросник ЕС будет обнародован


15.04.2022   14:41


«Вопросник ЕС будет обнародован, и мы позаботимся о том, чтобы этот документ как можно скорее стал доступен для всех заинтересованных сторон», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Как он отметил, сегодня состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Грузии, на котором был обсужден данный вопрос.

«Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Правительство Грузии активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране. Соответственно, план реформ, который мы выполнили и запланировали, дает нам основу и возможность подготовить этот вопросник и направить его европейским партнерам.

Что касается публичности, мы знаем, что существует высокий общественный интерес к рассмотрению этого документа. Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии под председательством премьер-министра Грузии, на котором было принято решение обнародовать документ. Мы позаботимся о том, чтобы документ в кратчайшие сроки стал доступен для всех заинтересованных сторон», — сказал министр.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна