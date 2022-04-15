

Гарибашвили: Для своевременного заполнения вопросника необходима максимальная координация всех ведомств

15.04.2022 14:41





На 62-м заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили в администрации правительства обсуждались меры, которые необходимо принять для заполнения вопросника, представленного Грузии Еврокомиссией 11 апреля.



«Нужно участие всех ведомств, максимальная координация, чтобы максимально эффективно и быстро заполнить этот вопросник и своевременно вернуть заполненный документ», — сказал премьер-министр.



Основным докладчиком на заседании по вопроснику был министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Было отмечено, что передача вопросника ЕС является новым этапом в отношениях с ЕС. Как известно, вопросник передан всем трем странам «Ассоциированного трио» – Грузии, Украине и Молдове, и в таком формате процесс продолжится.



Грузинская сторона своевременно обработает полученную от ЕС вопросник и передаст его европейским партнерам, а Еврокомиссия представит свое заключение в конце июня. Процесс быстрого и качественного заполнения вопросника, который будет осуществляться в формате рабочих групп с привлечением всех ведомств, будет курировать лично премьер-министр.





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