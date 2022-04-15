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Грузия очень быстро и эффективно проводит реформы - глава МИД


15.04.2022   15:29


Мы думаем, что Грузия очень быстро и эффективно проводит те реформами, которые должны быть осуществлены в нашей стране, - так глава грузинского внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили ответил на вопрос о том, необходимы ли Грузии реформы для вступления в ЕС и в каком направлении их нужно провести.

Как заявил Дарчиашвили на 62-м заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС, проведение реформ – это один из главных приоритетов властей.

«Что касается реформ, их проведение – один из главных приоритетов нашей власти. Правительство Грузии отличается соответствующей активностью, прилагаемыми усилиями, и мы думаем, что Грузия очень быстро, эффективно проводит те реформы, которые должны быть осуществлены в нашей стране. Соответственно, данный план реформ дает нам основания и возможности того, чтобы подготовить опросник ЕС и направить его нашим европейским партнерам», - заявил Дарчиашвили.

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