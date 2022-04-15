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Правительство Грузии обнародовало опросник ЕС
15.04.2022 16:45
Правительство Грузии обнародовало опросник Евросоюза, который был передан стране для подготовки мнения по поводу поданной ею заявки на вступление в ЕС. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительственной комиссии по вступлению Грузии в ЕС, которое было проведено под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
Первая часть специального опросника по вступлению в ЕС был передан Грузии 11 апреля в Люксембурге. На основании опросника Еврокомиссия подготовит оценочный отчет (Opinion) в связи с предоставлением стране статуса кандидата.
Опросник включает в себя политическую и экономическую части. Вместе с тем, в ближайшее время Грузия получит вторую часть опросника, в котором будет акцентировано внимание на отраслевых темах и совместимости с законодательством ЕС в соответствии с секторами.
Смотрите опросник по ссылке.
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