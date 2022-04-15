

Активисты «Национального движения» проводят акцию возле СГБ

15.04.2022 16:47





Активисты «Национального движения» проводят акцию перед зданием Службы госбезопасности.



По заявлению участников протеста, доклад Госдепартамента США является критическим и требует реакции народа.



По их словам, СГБ незаконно задерживает и прослушивает лидеров и сторонников оппозиционных партий.



Собравшиеся перед СГБ говорят, что в том же отчете говорится о бесчеловечном обращении с Михаилом Саакашвили и о том, чтобы он немедленно покинул тюрьму.





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