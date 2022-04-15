|
|
|
Парламентская делегация во главе с Шалвой Папуашвили отправилась в Украину
15.04.2022 17:27
Парламентская делегация во главе с председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.
В состав делегации, состоящей из восьми депутатов, входят вице-спикеры парламента Грузии Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также член «Лело» Анна Нацвливили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.
По словам членов делегации, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.
В состав группы во время визита председателя парламента в Украину не входят представители «Национального движения» и «Европейских социалистов».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна