

Парламентская делегация во главе с Шалвой Папуашвили отправилась в Украину

15.04.2022 17:27





Парламентская делегация во главе с председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.



В состав делегации, состоящей из восьми депутатов, входят вице-спикеры парламента Грузии Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также член «Лело» Анна Нацвливили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.



По словам членов делегации, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.



В состав группы во время визита председателя парламента в Украину не входят представители «Национального движения» и «Европейских социалистов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



