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Парламентская делегация во главе с Шалвой Папуашвили отправилась в Украину


15.04.2022   17:27


Парламентская делегация во главе с председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.

В состав делегации, состоящей из восьми депутатов, входят вице-спикеры парламента Грузии Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также член «Лело» Анна Нацвливили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.

По словам членов делегации, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.

В состав группы во время визита председателя парламента в Украину не входят представители «Национального движения» и «Европейских социалистов».

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