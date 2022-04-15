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Американская торговая палата организовала благотворительное мероприятие в помощь Украине
15.04.2022 20:03
Американская торговая палата организовала благотворительное мероприятие в помощь Украине.
На мероприятии присутствуют посол США Келли Дегнан и исполняющий обязанности посла Украины Андрей Касьянов.
В рамках благотворительного мероприятия продаются различные предметы украинской тематики. Участники мероприятия также могут приобрести работы украинских фотографов.
Деньги, собранные в ходе благотворительного мероприятия, будут переведены на счет посольства Украины. Американская торговая палата уже перевела на счет посольства 125 000 лари
Как отметила посол США в Грузии Келли Дегнан, сегодняшнее мероприятие является еще одним доказательством солидарности с украинским народом.
«Сегодня исполняется 50 дней этой ужасной агрессии России против украинского народа. Мы все ищем пути помочь бесстрашному украинскому народу, который так героически борется за свою родину и суверенитет.
Сегодняшнее мероприятие, организованное Американской торговой палатой, является еще одним подтверждением солидарности. Это поддержка грузинских и американских деловых организаций Украине“, — заявила Келли Дегнан.
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