

Россия высылает 18 работников представительства ЕС

15.04.2022 22:04





Россия заявила, что в ответ на действия ЕС объявляют 18 сотрудников Представительства ЕС в России персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба МИД России в пятницу, пишет "Европейская правда".



15 апреля в МИД России вызвали главу представительства Европейского союза в России Маркуса Эдерера.



Ему выразили решительный протест по поводу оглашения 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.



"Как ответ на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", - говорится в заявлении МИД РФ.



На минувшей неделе Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 45 польских дипломатов.



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