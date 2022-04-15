|
|
|
Члены ЕНД и экс-президент Георгий Маргвелашвили находятся в Украине
15.04.2022 22:33
«Председатель Национального движения» Ника Мелия, а также члены партии – Эка Херхеулидзе и Коба Накопия отправились в Украину. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе «Национального движения».
Кроме представителей «Национального движения» в Украине находится и четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Как пояснил председатель «Национального движения» Ника Мелия, в Украине они представляют грузинский народ, а не грузинскую оппозицию.
«В рамках этой делегации важно, что мы сможем принять участие в очень многих встречах. Сегодня мы, здесь и сейчас, не представляем грузинскую оппозицию. Здесь и сейчас мы представляем грузинский народ, большинство которого солидарно с Украиной», - заявил Ника Мелия «Мтавари арихи» («Главному каналу»).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна