

Члены ЕНД и экс-президент Георгий Маргвелашвили находятся в Украине

15.04.2022 22:33





«Председатель Национального движения» Ника Мелия, а также члены партии – Эка Херхеулидзе и Коба Накопия отправились в Украину. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе «Национального движения».



Кроме представителей «Национального движения» в Украине находится и четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Как пояснил председатель «Национального движения» Ника Мелия, в Украине они представляют грузинский народ, а не грузинскую оппозицию.



«В рамках этой делегации важно, что мы сможем принять участие в очень многих встречах. Сегодня мы, здесь и сейчас, не представляем грузинскую оппозицию. Здесь и сейчас мы представляем грузинский народ, большинство которого солидарно с Украиной», - заявил Ника Мелия «Мтавари арихи» («Главному каналу»).



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