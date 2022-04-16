

Зеленский: Деоккупированы 918 населенных пунктов различного масштаба

16.04.2022 10:33





В видеообращении, подытоживающем 51-й день вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский говорит о начале восстановительных работ в стране.



По словам Зеленского, на территории Украины 918 населенных пунктов разного масштаба освобождены от российских войск.



«Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работы действительно колоссальный. Деоккупированы уже 918 населенных пунктов различного масштаба, но одинаково значимых для нас, для Украины. Мы проводим разминирование, возобновляется поставка электричества, воды и газа. Мы восстанавливаем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти. На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур там, где это действительно возможно. Началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения», - заявил Зеленский.



Как отметил Зеленский, на данный момент ситуация на юге и востоке Украины все еще тяжелая и до разговора о восстановлении там далеко.



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