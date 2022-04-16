

Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма - СМИ

16.04.2022 10:35





Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.



По данным медиа, Байден не зафиксировал на обращение Зеленского твердого обещания.



Согласно The Washington Post, даже во времена холодной войны Вашингтон воздерживался вносить СССР в этот список, несмотря на то, что Москва поддерживала группы, считавшиеся террористами в 1970-х и 1980-х годах.



В список государств-спонсоров терроризма в настоящее время входят Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.



CNN пишет, что включение России в этот список станет драматичным шагом, который ужесточит экономические санкции и окажет влияние на страны, продолжающие вести бизнес с Москвой.



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