

Зеленский: Договор о мире с Россией может состоять из двух отдельных документов

16.04.2022 21:35





Договор о мире с Российской Федерацией может состоять из двух отдельных документов. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа, передает УНИАН.



По словам президента, один из двух документов должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.



«Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией», - объяснил Зеленский.



Он отметил, что Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов.



«Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче и Бородянке, обстоятельства меняются», - сказал президент.



Зеленский отметил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.



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