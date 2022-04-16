

Стефанчук: Мы призвали наших коллег присоединиться к международным санкциям против России

16.04.2022 22:07





Мы призвали наших коллег присоединиться к международным санкциям против России, - об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил после встречи с грузинской делегацией.



Как отметил Стефанчук, он имеет возможность обсудить со своим грузинским коллегой дальнейший курс двух стран, который «зависит от европейских перспектив».



«Особая честь принимать парламентскую делегацию из Грузии и председателя парламента Шалву Папуашвили. Я рад, что господин Шалва Папуашвили согласился приехать сюда с делегацией. У нас была возможность поговорить о вопросах. Я имею в виду наши двусторонние отношения, которые так важны. Хочу поблагодарить наших грузинских сестер и братьев, которые предоставили кров тысячам украинцев, уехавшим из-за войны. Хочу выразить благодарность моим грузинским коллегам за их постоянную поддержку на международной арене и за поддержку в борьбе против России. Спасибо им за голосование в нашу пользу. Мы также призвали наших коллег присоединиться к международным санкциям против России.



Хочу отдать дань уважения грузинским солдатам, погибшим в борьбе за Украину. У меня есть возможность обсудить с моим грузинским коллегой будущее двух стран после победы над российской агрессией. Этот курс, конечно, зависит от наших желаний и европейских перспектив. Это уникальный шанс как для Украины, так и для Грузии и Молдовы», - заявил Стефанчук, грузинский перевод которого распространяет телеканал «Рустави 2»



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