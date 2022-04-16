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Папуашвили: Истории, подобные Буче, помнит и Грузия в войне 90-х годов и 2008 года
16.04.2022 22:13
Весь мир знает об этой жестокости, Россия должна прекратить эту войну, - об этом заявил на брифинге в Раде Украины председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили находится в Украине с парламентской делегацией. После встречи он выступил на брифинге вместе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
«Мы приехали в Украину, чтобы показать нашим друзьям нашу твердую и единую поддержку Украине, мы не могли иначе, потому что наши народы очень близки друг другу, нас объединяет культура, дружба и история. Мы приехали в Киев, чтобы выразить наши соболезнования людям, которые пострадали. Невозможно передать словами ту картину, которую мы видели в Буче, Ирпене, Бородянке, Краматорске, весь мир знает об этой жестокости, Россия должна прекратить эту войну, уважать единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, уважать выбор украинцев. Истории, подобные Буче, помнит и Грузия в войне 90-х годов и войне 2008 года, бомбили и наши города, поэтому мы все это очень хорошо понимаем», — сказал Папуашвили.
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