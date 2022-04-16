

Грузия в мае завершит заполнение опросника относительно вступления в ЕС

16.04.2022 22:29





Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам сегодня в ходе визита в Кахетию.



11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС.





«Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет», — сказал Гарибашвили.



На основании ответов Тбилиси в Еврокомиссии оценят, готова ли Грузия стать кандидатом на вступление в ЕС. На заполнение документа у Тбилиси есть месяц.



Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало накануне. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.



Как сообщили в правительстве, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».



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