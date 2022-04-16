

«Второго фронта в Грузии не будет» – Гарибашвили

16.04.2022 22:45





Правительство Грузии не допустит того, чтобы страна снова пережила разрушительные последствия войны. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил сегодня во время визита в Кахетию.



«Я хочу сказать партии войны и тем, кто хочет войны, что второго фронта в Грузии не будет. Я хочу сказать нашему населению и нашему народу, что разрушительные последствия августовской войны, войн 1990-х годов не повторятся. Наше правительство – ответственное правительство. Я в первую очередь несу ответственность за безопасность и мир в нашей стране, за безопасность каждого гражданина», — сказал Гарибашвили.



Его комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста по поводу визита в Украину лидеров партии «Единое национальное движение». Они не захотели ехать в Киев в составе делегации во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Накануне члены ЕНД прибыли в Украину самостоятельно вместе с экс-президентом Георгием Маргвелашвили.



«Мне все равно, кто куда пошел, что делает и что говорит какой-нибудь провокатор «Национального движения». Это мне неинтересно. Я должен говорить с нашим народом о вопросах, которые нам интересны», – заявил Гарибашвили.



При этом он добавил, что визит в Киев парламентской делегации является выражение солидарности и поддержки украинского народа.



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