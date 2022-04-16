

Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не медлить со вступлением в НАТО

16.04.2022 22:57





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО усилит безопасность стран Балтии и укрепит западный военный альянс и призвал две скандинавские страны не медлить с подачей заявки. Об этом сообщает Financial Times.



Гитанас Науседа отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и развернуть там ядерное оружие, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Он сказал, что Москва хранила такое оружие в своем калининградском эксклаве в течение многих лет, и что Финляндия и Швеция только отвечали на российскую агрессию.



"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это тоже укрепит НАТО как организацию", – сказал Науседа.



Обе страны являются членами ЕС, но остались вне НАТО, считая, что отношения с Россией будут лучше, если оставаться за пределами Альянса.



Общественное мнение в двух скандинавских странах после вторжения РФ в Украину быстро изменилось в пользу присоединения к альянсу, что подтолкнуло политиков как в Хельсинки, так и в Стокгольме принимать скорые решения даже на фоне предупреждений о возможной эскалации.



Россия, ранее предупреждающая о "серьезных военных и политических последствиях", если любая из стран присоединится к НАТО, на этой неделе заявила, что будет вынуждена укрепить свои границы с Альянсом, которые увеличатся более чем вдвое, если к нему присоединится Финляндия.



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