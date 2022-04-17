

Парламентская оппозиция предлагает отмечать День победы над фашизмом 8 мая

17.04.2022 10:36





В Грузии парламентская оппозиция предлагает правящей команде отмечать День победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая.



Депутаты Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Хатуна Самнидзе, Георгий Вашадзе, Тариэл Накаидзе и Паата Манджгаладзе подготовили изменения в Трудовой кодекс, которые предполагают объявление 8 мая выходным днем.



«По установившейся советской традиции, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, и после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются лишь Прибалтийские страны и Украина, где подобно Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и т.д.), эта дата отмечается 8 мая», - говорится в пояснительной записке к проекту.



Проект изменений в Трудовой кодекс будет представлен на заседании бюро 18 апреля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



