

Парламентская делегация Грузии вернулась из Украины

17.04.2022 15:19





Грузинская парламентская делегация вернулась из Украины.



В Украине делегация провела встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и депутатами. Кроме того, члены делегации побывали в Буче и Ирпене.



Для справки, делегация парламента Грузии, состоящая из 9 депутатов и возглавляемая председателем парламента Шалвой Папуашвили, отправилась в Украину 16 апреля. В состав парламентской делегации входили: член большинства Бека Одишария, три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили, Анна Нацвлишвили, Хатуна Самнидзе и Георгий Ходжеванишвили.



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