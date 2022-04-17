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Парламентская делегация Грузии вернулась из Украины


17.04.2022   15:19


Грузинская парламентская делегация вернулась из Украины.

В Украине делегация провела встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и депутатами. Кроме того, члены делегации побывали в Буче и Ирпене.

Для справки, делегация парламента Грузии, состоящая из 9 депутатов и возглавляемая председателем парламента Шалвой Папуашвили, отправилась в Украину 16 апреля. В состав парламентской делегации входили: член большинства Бека Одишария, три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили, Анна Нацвлишвили, Хатуна Самнидзе и Георгий Ходжеванишвили.

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