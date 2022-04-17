

Амиран Гамкрелидзе: Эпидситуация в Грузии стабилизировалась

17.04.2022 15:43





Никто не запретит отдать дань уважения усопшим, никто не будет призывать не ходить на кладбища, но по мере возможности там лучше было бы избегать приема еды и распития алкоголя, потому что в это время вирус легко распространяется, также как на больших застольях и собраниях, – об этом Первому каналу Грузии заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, по-прежнему необходимо носить маску в закрытом помещении, избегать больших скоплений людей и ставить прививки.



«Мы обязательно должны носить маски в закрытых помещениях, особенно в храмах, где будет много людей. И самое главное — вакцинация. Ситуация гораздо более благоприятна, когда иммунный слой населения сильнее, то есть когда уровень вакцинации высок. Мир готовится к осени, когда очень вероятно, что коронавирус превратится в эндемичный вирус, и нам, вероятно, понадобится один бустер на осень. Я хотел бы призвать население укрепить иммунный слой в стране, количество вакцины достаточно“, – сказал Амиран Гамкрелидзе.





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