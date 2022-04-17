

ЕС выделяет 50 млн евро в качестве дополнительной помощи Украине

17.04.2022 16:24





Евросоюз выделяет 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской комиссии, передает РИА Новости.



«Эта помощь пойдет на покрытие самых острых гуманитарных потребностей, в том числе предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, жильем, оказание денежной помощи и борьбу с гендерным насилием», - говорится в документе.



В ЕС отметили, что в ответ на вызовы войны в Украине на гуманитарные нужды в общей сложности было выделено 143 миллиона евро.



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