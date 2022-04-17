

Сергеенко: Визит в Украину был важен не только в краткосрочной перспективе, но и в контексте отношений между странами в будущем

17.04.2022 18:29





Визит в Украину был важен не только в краткосрочной перспективе, но и в контексте отношений между странами в будущем, — заявил вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко Первому каналу Грузии, комментируя визит парламентской делегации в Украину.



«Сам по себе этот визит был очень важен не только в краткосрочной перспективе, выраженной сейчас солидарностью, но и в контексте отношений между странами в будущем. На месте была прояснена и исчерпана большая часть недопонимания. Если осталось какое-то направление, например, вопрос поддержки или не поддержки санкций, то Шалва Папуашвили дал очень четкие и понятные разъяснения, которые оказались для них абсолютно понятными и приемлемыми. Я думаю, мы можем сказать, что абсолютное большинство этих вопросов уже закрыты, и если есть какой-то вопрос, то он находится на пути к положительному разрешению“, — рассказал Сергеенко.



Парламентская делегация Грузии сегодня вернулась из Украины в Тбилиси.





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