

Гамкрелидзе продолжает призывать население к прививкам против коронавируса

18.04.2022 11:16





«Мы возобновим серьезную коммуникационную кампанию на всех уровнях», - заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Как поясняет Гамкрелидзе, согласно последним данным, иммунный слой составляет 85%. При этом он добавляет, что если периодически не укреплять иммунный слой «бустером», то через 6-7 месяцев он ослабнет.



«Правительство на прошлой неделе утвердило новый план иммунизации. У нас довольно амбициозная цель, которая следует целям ВОЗ. Она объявила, что 65-70% населения должны быть привиты. Этот план довольно амбициозен на фоне того, что у нас достаточно низкий показатель ежедневных прививок. Сейчас мы возобновляем серьезную коммуникационную кампанию на всех уровнях, в частности, на уровне страны, районов, региона, сел, чтобы еще раз убедить людей. Правительство делает все, закупает вакцины, и они в достаточном количестве. 85% смертности приходится на людей старше 50 лет, поэтому особенно важно, чтобы люди этого возраста были полностью вакцинированы. Еще лучше, если будет и «бустер». Если мы хотим сохранить относительно спокойную эпидситуацию, призываем население прививаться. Если поднимем показатель прививок в течение весны-лета, население встретит осенний период более подготовленным. Иммунный слой будет шире и устойчивее. По последним данным, иммунный слой - в пределах 85%. Если периодически не укреплять иммунный слой «бустером», то в течение 6-7 месяцев иммунитет снижается. Остается призыв, встретить осень готовыми с максимальным иммунным слоем», - отмечает Гамкрелидзе.



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