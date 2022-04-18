

Украина заполнила опросник, необходимый для приобретения страной статуса кандидата в ЕС

18.04.2022 11:51





Украина заполнила опросник, необходимый на пути приобретения страной статуса кандидата в ЕС. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНИАН.



«Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула (фон дер Ляйен), с украинской стороны заполнен», - сказал Жовква.



По информации УНИАН, далее ЕС будет готовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.



«Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы подали Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительна, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС», - сообщил Жовква.



СМИ сообщает, что после этого будут начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС и тогда можно будет уже говорить о полноценном членстве в Евросоюзе.



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