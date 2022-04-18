

Премьер обещает квартиры до 13000 семьям вынужденных переселенцев

18.04.2022 12:36





«Несмотря на то, что мы узаконили и предоставили квартиры тысячам вынужденных переселенцев, в том числе в рамках программы «Дом в деревне», проблема по–прежнему велика», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По словам главы правительства, многие вынужденные переселенцы до сих пор не имеют квартир.



«Поэтому мы начинаем масштабный проект, в ближайшие три-четыре года квартиры получат до 13 000 семей вынужденных переселенцев. Части из них узаконят жилье, а около 6 000 вынужденных переселенцев получат жилье в рамках программы «Дом в деревне». Для 7 000 семей вынужденных переселенцев будут построены новые здания современных стандартов, и им будут предоставлены квартиры современных стандартов с полным ремонтом, что является нашим обязательством. В этом году в Кутаиси будет завершено строительство 700 квартир, которые осенью будут переданы семьям вынужденных переселенцев, а весной, как я уже говорил, начнется строительство новых зданий в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Это масштабный проект, который должен быть завершен максимум за три-четыре года», — отметил премьер-министр.





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