

Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch

18.04.2022 13:20





Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры России внес в реестр запрещенных сайтов статью "Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители", опубликованную на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch. В итоге заблокированным оказался весь сайт HRW. На это обратили внимание юристы проекта "Роскомсвобода".



В статье Human Rights Watch говорится об обстрелах российскими войсками гуманитарных коридоров.



Также, по данным проекта "Роскомсвобода", заблокированы несколько украинских СМИ, в том числе "Громадське радио", "Апостроф", "Украина сегодня" и другие.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



