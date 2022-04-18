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Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch
18.04.2022 13:20
Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры России внес в реестр запрещенных сайтов статью "Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители", опубликованную на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch. В итоге заблокированным оказался весь сайт HRW. На это обратили внимание юристы проекта "Роскомсвобода".
В статье Human Rights Watch говорится об обстрелах российскими войсками гуманитарных коридоров.
Также, по данным проекта "Роскомсвобода", заблокированы несколько украинских СМИ, в том числе "Громадське радио", "Апостроф", "Украина сегодня" и другие.
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