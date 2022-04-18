Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch


18.04.2022   13:20


Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры России внес в реестр запрещенных сайтов статью "Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители", опубликованную на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch. В итоге заблокированным оказался весь сайт HRW. На это обратили внимание юристы проекта "Роскомсвобода".

В статье Human Rights Watch говорится об обстрелах российскими войсками гуманитарных коридоров.

Также, по данным проекта "Роскомсвобода", заблокированы несколько украинских СМИ, в том числе "Громадське радио", "Апостроф", "Украина сегодня" и другие.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна