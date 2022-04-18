

Премьер-министр Грузии обещает отремонтировать 800 школ

18.04.2022 14:50





В Грузии в ближайшие три года будут отремонтированы 800 школ, из них 80 придется построить заново, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



По его словам, из 800 школ 220 зданий будут полностью отремонтированы. Бюджет проекта составит один миллиард лари (около 330 миллионов долларов).



Гарибашвили отметил, что за последние 8-9 лет правительство построило в Грузии 175 школ, однако этого недостаточно.



«Школы и детские сады были в идеальном состоянии — это наша главная задача и приоритет», — подчеркнул Гарибашвили.



Между тем, по словам премьера, детские сады находятся в критическом состоянии, особенно в регионах, в связи с чем принято решение отремонтировать 412 и построить 90 детских садов.



В Грузии к учебному году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.



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