

С 1 июня помощь нуждающимся детям в Грузии увеличится до 150 лари

18.04.2022 14:55





Государственное пособие для социально уязвимых детей в Грузии увеличат со 100 до 150 лари (50 долларов). Помощь будут получать более 215 тысяч детей. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



На эти цели из госбюджета в этом году будет выделен 341 миллион лари (111,2 миллионов долларов).



Гарибашвили напомнил, что по его инициативе год назад детское пособие было увеличено с 50 лари до 100 лари. Премьер подчеркнул, что забота о детях является прямой обязанностью правительства и сообщил, что планируется начать и другие программы, которые коснутся соцнезащищенных детей, например, программа трудоустройства.



Чтобы получать пособие, любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную анкету. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место жительства семьи и заполнить семейную декларацию.



Именно этот документ важен в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями и матери-одиночки. В декларации также отражаются доходы семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и так далее.



По данным Универсального периодического обзора ООН для Грузии, каждый пятый ребенок в Грузии живет в крайней бедности.



Эти дети испытывают нужду в таких потребностях, как питание, жилье, нормальное окружение, одежда, отопление, предметы гигиены.



27,6% детей в Грузии живут за чертой бедности. Каждый пятый ребенок живет в такой среде, где не удовлетворены его базовые потребности.



6,8% детей в Грузии живут за чертой крайней бедности. При этом целевые социальные программы покрывают только 37% детей, чей социальный статус за чертой бедности.



Также по данным ООН, дети в Грузии (в возрасте от 6 до 23 лет)



50% питаются продуктами, которые представлены только в пяти из 8 рекомендованных групп.



Только 66% детей получают рекомендованную им по возрасту твердую/жидкую пищу.



До 1500 детей в Грузии продолжают жить в крупных институциях, что является нарушением права ребенка жить в домашнем окружении.



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