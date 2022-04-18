

Шалва Папуашвили: Грузия особо чувствительна к претензиям о скрытых переговорах с Россией

18.04.2022 16:55





По заявлению председателя парламента Шалвы Папуашвили, у парламентской делегации Грузии во главе с ним был теплый и дружественный визит в Украину.



Как сообщил Папуашвили журналистам, в рамках встречи с украинским коллегой разговор коснулся двусторонних отношений и распространения верной информации.



«Это был теплый, дружеский визит и прием. Наш хозяин постарался проявить особую теплоту и внимание к грузинской делегации, для него тоже был важен многопартийный состав в том плане, что этим парламентская делегация выразила солидарность нашей страны целиком. В целом, конечно, этот визит дал нам возможность прояснить многие вопросы. У меня была отдельная встреча с председателем парламента Украины, была и совместная встреча. Я думаю, все вопросы прояснены.



Главное то, что сегодня, в кризисной ситуации, информационное пространство особенно уязвимо для дезинформации, и поэтому важно, чтобы любая информация, которая может быть озвучена в СМИ или разными организациями, перепроверялась друг у друга. Я думаю, мы договорились и об этом. Что касается нашего отношения, я и там отметил, что Грузия – это страна, которая в 90-е годы, в 2008 году, прошла 3 войны, где участвовала Россия. Соответственно, у нас, разумеется, особенная чувствительность и мы особенно смотрим, если есть какая-либо претензия, где может быть намек, будто у Грузии могут быть отдельные, скрытые переговоры с Россией. Думаю, и нашим друзьям в Украине понятно, что Грузия в этом отношении особенная страна. Страна, 20% которой оккупированы Россией. Соответственно, у нас особая чувствительность, когда могут высказываться такого типа претензии, тем более, что нет оснований это говорить. К сожалению, видно было, что и в Украине некоторая информация поднесена в искаженном виде. В этом плане я думаю, что власть также должна сыграть свою роль посредством проактивной коммуникации, чтобы украинское общество имело полную информацию о том, как его поддерживает Грузия», - сказал Папуашвили.



По его словам, в ходе визита в Украину разговора об отзыве посла не было.



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