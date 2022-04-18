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В Пасхальную ночь метро будет работать до 04:00
18.04.2022 17:07
В Пасхальную ночь работа метро будет продлена с 00:00 до 04:00, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства и рассказал о муниципальном транспорте в праздничные дни.
«В Пасхальную ночь метро будет работать дольше, потому что многие люди ходят в церковь, посещают службы и заканчивают все это поздно. Мы позаботились о населении, и общественный транспорт будет обеспечен всеми возможными способами. В частности, 24 апреля метро будет работать с 00:00 до 04:00. Кроме того, 24 и 25 апреля, с 08:00 до 20:00 в направлении тбилисских кладбищ бесплатно будут курсировать автобусы», — заявил мэр.
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