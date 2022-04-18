

В Украине разрушены войной уже 200 объектов культурного наследия

18.04.2022 17:12





На сегодняшний день зафиксировано 200 объектов культурного наследия Украины, разрушенных российскими агрессорами. Об этом в Телеграме сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Укринформ.



«Россиские войска произвольно разрушают наше культурное наследие: церкви, синагоги, музеи, памятники, театры. МКИП уже зафиксировало 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются конечными», - написал Ткаченко.



По его словам, российские военные продолжают совершать военные преступления против украинского наследия, пытаясь стереть украинскую историю и идентичность. Уничтожить украинскую культуру – одна из их стратегических целей в этой войне.



«Но мы выдержим, как выдерживали и сражались наши предки. А также приступим к восстановлению. Поэтому продолжение работы программы «Большая реставрация» является приоритетом для министерства», - подчеркнул Ткаченко.



Он отметил, что продолжаются переговоры с международными коллегами по созданию общеевропейского фонда для возобновления финансирования для программы «Большая реставрация».



«После победы Украины россия обязательно выплатит репарации за совершенное ею зло. За уничтоженные города, городки и поселки, а также разрушенные объекты культурного наследия», - убежден министр.



Как сообщалось, 18 апреля отмечается Международный день памятников и достопримечательностей и День памятников истории и культуры в Украине.



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