

Лидеры «Нацдвижения» прибыли в Украину

18.04.2022 17:53





Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» (ЕНД) Ана Цитлидзе сообщила, что вместе с другими членами партии находится в Украине.



На фото опубликованном Цитлидзе в Facebook запечатлены:



• Заза Горозия, член «ЕНД», экс-губернатор края Самегрело-Земо Сванети;

• Гиорги Барамидзе, член «ЕНД» и бывший глава МВД;

• Теймураз Джанашия, действующий депутат от ЕНД и бывший руководитель ССГО;

• Коба Хабази, бывший депутат от «ЕНД»;

• Ана Цитлидзе, депутат от ЕНД и глава отделения партии в Зугдиди;

• Мамука Мамулашвили, возглавляющий «Грузинский легион» в Украине.



По словам Цитлидзе, она прибыла в Украину 17 апреля через Польшу.



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