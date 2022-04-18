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Лидеры «Нацдвижения» прибыли в Украину
18.04.2022 17:53
Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» (ЕНД) Ана Цитлидзе сообщила, что вместе с другими членами партии находится в Украине.
На фото опубликованном Цитлидзе в Facebook запечатлены:
• Заза Горозия, член «ЕНД», экс-губернатор края Самегрело-Земо Сванети;
• Гиорги Барамидзе, член «ЕНД» и бывший глава МВД;
• Теймураз Джанашия, действующий депутат от ЕНД и бывший руководитель ССГО;
• Коба Хабази, бывший депутат от «ЕНД»;
• Ана Цитлидзе, депутат от ЕНД и глава отделения партии в Зугдиди;
• Мамука Мамулашвили, возглавляющий «Грузинский легион» в Украине.
По словам Цитлидзе, она прибыла в Украину 17 апреля через Польшу.
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