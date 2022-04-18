

Папуашвили: В ходе визита в Украину вопрос Саакашвили не обсуждался

18.04.2022 17:56





В ходе визита парламентской делегации в Украину вопросы касательно экс-президента Михеила Саакашвили и «Единого национального движения» не обсуждались, заявил председатель парламента и глава делегации Шалва Папуашвили.



По его словам, стороны пришли к мнению, что недоразумения между Тбилиси и Киевом можно избежать поддерживая прямую коммуникацию. Политик подчеркнул, что страны настроены к двустороннему сотрудничеству.



«»Национальное движение» и Саакашвили не обсуждались, как в закрытой, так и открытой части визита. Был единственный настрой — тепло, дружба и желание разрешить имеющиеся недоразумения», — заявил Папуашвили.



Он также обвинил представителей «Национального движения» в попытках представить Грузию в негативном свете:



«Лица из «Национального движения» активно появляются в украинских СМИ и их главной задачей является представить Грузию в негативном свете перед украинским обществом».



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