

Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

19.04.2022 00:07





Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



По словам главы государства, на востоке и юге оккупанты в последнее время пытаются атаковать «немного более продуманно, чем раньше», и ищут слабое место в обороне Украины. Он отметил, что российские генералы, вероятно, «убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, а то никого не останется, чтобы наступать».



«Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не надо», — подчеркнул Зеленский.



Президент поблагодарил всех бойцов, которые защищают Украину, и героические города на Донбассе и в Харьковской области, которые сдерживают силы противника.



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