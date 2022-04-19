

Министр финансов США Джанет Йеллен потребовала привлечь Россию к ответу

19.04.2022 00:14





На весенней сессии МВФ и Всемирного банка и заседаниях Большой семерки и Большой двадцатки (G7 и G20) на министерском уровне министр финансов США Джанет Йеллен намерена призвать к усугублению экономических проблем для России в связи с вторжением в Украину, заявил в понедельник высокопоставленный представитель американского минфина.



На встречах, которые начинаются 18 апреля, главной темой обсуждений станут последствия войны в Украине. По словам представителя минфина, российское вторжение продемонстрировало необходимость для самых сильных экономик планеты встать на защиту международного порядка, мира и процветания.



МВФ и Всемирный банк уже предупредили о крайне тяжелых последствиях войны в Украине для мировой экономики, среди которых рост цен на энергоносители и продовольствие, а также высокая инфляция.





И хотя Йеллен “глубоко обеспокоена” этими последствиями, “мы тверды в своей решимости привлечь Россию и ее руководство к ответу, [поэтому] ввели парализующие санкции”, - добавил представитель минфина США.



Он также подчеркнул, что Йеллен примет участие в ряде ключевых встреч на уровне G20, но воздержится от дальнейших мероприятий, если в них будут участвовать представители России.



Представители других ведущих экономик мира могут последовать этому бойкоту, сказал агентству Франс пресс его источник во французской делегации.



Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из Большой двадцатки.



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