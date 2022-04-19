

Джо Байден созывает встречу с лидерами ряда стран и ЕС из-за начатого Россией нового наступления в Донбассе

19.04.2022 10:24





Соединенные Штаты Америки созывают встречу лидеров ряда стран, ЕС и НАТО из-за нового наступления, начатого Россией в Донбассе. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает liga.net.



Как отмечается, во вторник президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу с главами других государств, чтобы обсудить вторую волну наступления России в Украине.



Во встрече примут участие главы США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.



В заявлении Белого дома говорится, что встреча пройдет по каналам защищенной связи.



"Президент проведет защищенный видеозвонок с союзниками и партнерами, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности в рамках нашей тесной координации", – говорится в заявлении.



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