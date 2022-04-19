|
|
|
Джо Байден созывает встречу с лидерами ряда стран и ЕС из-за начатого Россией нового наступления в Донбассе
19.04.2022 10:24
Соединенные Штаты Америки созывают встречу лидеров ряда стран, ЕС и НАТО из-за нового наступления, начатого Россией в Донбассе. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает liga.net.
Как отмечается, во вторник президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу с главами других государств, чтобы обсудить вторую волну наступления России в Украине.
Во встрече примут участие главы США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
В заявлении Белого дома говорится, что встреча пройдет по каналам защищенной связи.
"Президент проведет защищенный видеозвонок с союзниками и партнерами, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности в рамках нашей тесной координации", – говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна