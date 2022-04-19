

В Тбилиси задержан полицейский



СОВА 19.04.2022 10:25



В Цкнети (поселок рядом с Тбилиси) по подозрению в лишении жизни по неосторожности задержан старший оперуполномоченный 4-го отдела столичной полиции.



По данным Специальной следственной службы, при задержании правоохранитель «случайно уронил табельное оружие, в результате чего погиб молодой человек» 30-ти лет.



Специальная следственная служба ведет расследование по статье 116 и по подпункту «Б» третьей части статьи 333 части Уголовного кодекса Грузии.



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