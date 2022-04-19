

ЮНИСЕФ: 41% нуждающихся семей в Грузии не могут обеспечить детей богатыми белком продуктами

19.04.2022 10:44





Детский фонд ОНН ЮНИСЕФ приветствует инициативу правительства Грузии по увеличению социальной помощи нуждающимся детям до 150 лари (около 50 долларов).



«Решение правительства об увеличении социальной помощи является важным шагом в снижении детской бедности в Грузии», — заявил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гассан Халил.



Согласно отчету ЮНИСЕФ, организация тесно сотрудничает с министерством по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц для улучшения программ адресной социальной помощи и сокращения числа детей, живущих в условиях крайней нищеты.



Детский фонд ООН приводит данные исследования, проведенного в партнерстве с Национальной службой статистики Грузии и при поддержке USAID.



Исследование выявило, что пандемия коронавируса снизила среднемесячный доход населения в стране. Чтобы справиться со снижающимися доходами, люди чаще всего прибегали к сокращению бытовых расходов, в том числе на продукты питания, использованию сбережений, заимствованию денег у друзей и знакомых.



При этом ситуация с детьми в нуждающихся семьях неблагоприятная:



20% не могли обеспечить детей различными предметами или средствами первой необходимости,



45% семей не могли обеспечить детей обувью;



36% — одеждой;



41% — продуктами, богатыми белком;



30 % — книгами, соответствующими возрасту;



53% — игрушками.



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