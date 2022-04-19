

Для министерства экономики Грузии будет построено новое здание

19.04.2022 10:58





Новое здание для министерства экономики и устойчивого развития Грузии построят в столичном районе Ортачала, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



В рамках госпрограммы строительства общественных зданий правительство выступает гарантом перед банками для строительных компаний.



«Министерство экономики уже семь лет не имеет своего здания, что, конечно, стыдно. Поэтому мы поговорили с Леваном Давиташвили и решили, что у нас есть уникальное место в Ортачала, где будет построено министерство экономики», — сказал премьер.



Кроме того, правительство намерено провести ремонт в здании министерства иностранных дел.



«Существующее состояние здания МИД Грузии является большим вызовом, необходимо начать его реабилитацию, мы хотим начать этот проект в этом году, его реализует Илья Дарчиашвили», — сообщил премьер.



Пять лет назад здание, в котором на улице Чантурия в центре Тбилиси распологалось министерство экономики, было продано за 9,4 миллиона долларов на аукционе инвестору – компании Hualing Group. На месте бывшего здания



С тех пор часть сотрудников министерства экономики размещены в здании Дома юстиции в Тбилиси, другая часть – работает в арендованных помещениях.



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