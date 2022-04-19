

Кобахидзе продолжает шантажировать Зеленского на фоне визита ЕНД в Украину

19.04.2022 11:25





По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, встреча украинского президента с оппозиционной делегацией из Грузии, не пойдет на пользу отношениям Тбилиси и Киева.



«Формат, который предусматривал по сути только встречу со спикером парламента и Группой друзей, был предложен украинской стороной. Это было их предложение < > На этом фоне, если мы увидим, что делегация Национального движения во главе с Мелия и с участием Маргвелашвили встретится с Владимиром Зеленским, то это будет, разумеется, контрпродуктивным с точки зрения возобновления отношений», — сказал Кобазидзе.



Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, а также члены ЕНД Эка Херхеулидзе и Коба Накопия находятся в Украине. Как заявил Мелия телеканалу Mtavari Arkhi, в своей поездке они представляют не грузинскую оппозицию, а грузинский народ, большая часть которого солидарна с Украиной.



Напомним также, 15 апреля в Украину отправилась также делегация парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили. В ее составе – три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе (оба – «Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Ана Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).



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