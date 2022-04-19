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Грузию посетила председатель парламента Азербайджана


19.04.2022   12:43


Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова посетила сегодня с официальным визитом Грузию вместе с делегацией.

В Международном тбилисском аэропорту гостя встретил вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы с парламентом Азербайджана Арчил Талаквадзе.

В рамках визита Сахиба Гафарова проведет встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. После встречи Шалва Папуашвили и Сахиба Гафарова сделают совместные заявления для прессы.

В рамках визита запланирована встреча вице-спикера парламента Грузии, руководителя парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Арчила Талаквадзе с главой азербайджано-грузинской группы дружбы Арзу Нагиевым.

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