

Грузию посетила председатель парламента Азербайджана

19.04.2022 12:43





Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова посетила сегодня с официальным визитом Грузию вместе с делегацией.



В Международном тбилисском аэропорту гостя встретил вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы с парламентом Азербайджана Арчил Талаквадзе.



В рамках визита Сахиба Гафарова проведет встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. После встречи Шалва Папуашвили и Сахиба Гафарова сделают совместные заявления для прессы.



В рамках визита запланирована встреча вице-спикера парламента Грузии, руководителя парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Арчила Талаквадзе с главой азербайджано-грузинской группы дружбы Арзу Нагиевым.





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