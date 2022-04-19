

Арчил Талаквадзе: Буча и Ирпень рассказывают историю героев, сражавшихся за свободу

19.04.2022 13:07





«Буча и Ирпень рассказывают нам историю героев, сражавшихся за свободу», — написал на своей странице в Twitter член парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



По его словам, Грузия полностью поддерживает Украину и украинскую нацию.



«Буча и Ирпень рассказывают историю героев, сражавшихся за свободу. Мы видели ужасающие картины войны, выходящие за рамки здравого смысла и воображения. Мы выражаем соболезнования пострадавшим и нашу полную поддержку Украине, украинскому народу в эти трудные дни», — написал Арчил Талаквадзе.



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