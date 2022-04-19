

В Киеве уже возобновили работу дипломатические миссии 16 стран

19.04.2022 14:43





«В Киеве возобновляют работу все больше дипломатических представителей других стран», — об этом сообщает МИД Украины.



Ведомство распространяет список посольств тех стран, среди которых есть и дипмиссия Грузии.



«С каждым днем ​​все больше дипломатических миссий других стран возобновляют работу в Киеве. Это еще одно доказательство того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице продолжают работать дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Турция, Чехия, Словения, Ватикан, Молдова, Грузия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.

Спасибо нашим друзьям за поддержку!», — говорится в заявлении МИД Украины.



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