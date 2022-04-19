Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Киеве уже возобновили работу дипломатические миссии 16 стран


19.04.2022   14:43


«В Киеве возобновляют работу все больше дипломатических представителей других стран», — об этом сообщает МИД Украины.

Ведомство распространяет список посольств тех стран, среди которых есть и дипмиссия Грузии.

«С каждым днем ​​все больше дипломатических миссий других стран возобновляют работу в Киеве. Это еще одно доказательство того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице продолжают работать дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Турция, Чехия, Словения, Ватикан, Молдова, Грузия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.
Спасибо нашим друзьям за поддержку!», — говорится в заявлении МИД Украины.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна