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В Киеве уже возобновили работу дипломатические миссии 16 стран
19.04.2022 14:43
«В Киеве возобновляют работу все больше дипломатических представителей других стран», — об этом сообщает МИД Украины.
Ведомство распространяет список посольств тех стран, среди которых есть и дипмиссия Грузии.
«С каждым днем все больше дипломатических миссий других стран возобновляют работу в Киеве. Это еще одно доказательство того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице продолжают работать дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Турция, Чехия, Словения, Ватикан, Молдова, Грузия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.
Спасибо нашим друзьям за поддержку!», — говорится в заявлении МИД Украины.
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