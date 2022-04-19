

Кобахидзе объяснил, почему в Грузии не закрывают оппозиционные телеканалы

19.04.2022 14:43





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе пожаловался на «антигосударственную» позицию оппозиционных телекомпаний, однако признал, что государство не собирается их закрывать.



Кобахидзе прокомментировал отчет Службы государственной безопасности, согласно которому, в Грузии есть силы, действующие по указаниям враждебно настроенных против Грузии стран, и нацеленные на деструкции и свержение правительства.



Кобахидзе подчеркнул, что правящая партия поддерживает демократические стандарты, благодаря чему в стране действуют телекомпании, ассоциирующиеся с самой крупной оппозиционной партией «Единое национальное движение».



«Сегодня у нас высокий уровень свободы СМИ, отдельные телеканалы годами ведут антигосударственную агитацию, несмотря на это, реагировать на них каким-то образом невозможно. Если бы стандарт был низким, то «Национальное движение» уже было бы запрещено, а все его телевидения – закрыты», — заявил Кобахидзе.



По его словам, «существует несколько телекомпаний, которые ежедневно заняты промыванием мозгов, антигосударственной пропагандой, распространением лжи, что безусловно является серьезной проблемой для государства, страны и народа».



Кобахидзе считает, что с приведенным им «диагнозом» согласны, в том числе, «наши международные партнеры», однако «когда речь идет о лечении, они говорят, что лечение нецелесообразно».



Вместе с тем Кобахидзе отметил, что есть конкретные случаи, когда устанавливается преступление и «государство действует».



«Законодательство мягкое, однако даже в условиях этого мягкого законодательства, вы видите, что конкретные лица отбывают наказание за конкретные тяжкие преступления», — отметил Кобахидзе.



По его словам, если кто-то совершает преступление, то на это нужно реагировать. Однако, другая тема — запрет партий, СМИ и так далее. Как отметил Кобахидзе, конституция страны гарантирует очень высокий стандарт и исходя из этого, вмешиваться в такую деятельность «сложно».



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