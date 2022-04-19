

Премьер обещал реализовать для высокогорных населенных пунктов проекты на 968,5 млн лари

19.04.2022 15:27





Меры, определенные Планом действий по развитию высокогорных поселений на 2021-2023 годы, были обсуждены на заседании Национального совета по развитию высокогорных регионов под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которое состоялось сегодня в аппарате правительства.



Согласно плану мероприятий, на три года запланированы проекты на сумму 968,5 млн лари по оказанию как инфраструктурной, так и социальной поддержки высокогорным поселениям, что на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего периода.



Статус высокогорных поселений присвоен 1801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа населенных пунктов Грузии. Согласно апрельским данным, около 262 тыс. человек пользуются статусом проживания в высокогорном поселении; 497 производство. На поддержку горных поселений за последние 6 лет было выделено около 1,16 млрд лари, из которых около 402,7 млн. лари было потрачено на предусмотренные законом социальные выплаты, к которым относятся надбавки, пенсии, социальные пособия, зарплаты врачей, медсестер, учителей, тренеров по различным видам спорта и многим другим направлениям, а также софинансирование 50% потребляемой энергии.



Совет рассмотрел проект постановления о выделении средств из отчислений, предусмотренных для «Фонда развития высокогорных поселений», согласно которому, средства фонда будут распределены в 2022 году. Согласно плану, в 2022 году на соответствующие инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты будет выделено 20 млн лари, а на реализацию сельскохозяйственных проектов в высокогорных населенных пунктах, таких как проекты «Агрострахования» и «Внедряй в будущее», будет выделено около 5 млн лари, а также на программу перерабатывающих и сберегающих производств.





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