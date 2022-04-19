

«Стратегия Агмашенебели» предлагает создать пакет норм о запрете транзита подсанкционной продукции в Россию

19.04.2022 15:59





«Стратегия Агмашенебели» выходит с инициативой, обращаясь к премьер-министру, председателю правящей партии, чтобы закрыть вопрос обхода санкций, создать пакет соответствующих запретительных норм, законов или подзаконных актов, где будет прописано, как мы запрещаем транзит санкционной продукции в Россию через Грузию», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, в связи со сложной ситуацией в регионе все заинтересованы в обеспечении мира и безопасности в Грузии.



«Чтобы снять все знаки вопроса в отношении Грузии, необходимо создать закон и подзаконные акты, чтобы все таможенники, пограничники, госслужащие, полиция знали, транзит какого типа продукции запрещен. В случае выявления нарушения, какое реагирование будут осуществлять соответствующие органы, чтобы Грузия сохранила твердый статус партнерства с Западом и не было бы вопросов. Самое главное — гарантировать наш мир и безопасность, потому что единственный способ сделать это — сотрудничать с Западом», — сказал Вашадзе.





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