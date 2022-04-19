

«Национальное движение» анонсирует масштабные акции протеста в Грузии

19.04.2022 16:26





Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» намерена начать проведение масштабных акций протеста с треованием досрочных выборов и смены власти. Об этом заявляет член партии Леван Хабеишвили, которые недавно провел консультаций с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Хабеишвили считает, что все еще актуальным остается протест оппозиции против итогов парламентских выборов, состоявшихся осенью 2020 года — правящую партию «Грузинская мечта» тогда обвинили в фальсификации результатов.



«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», — сказал Хабеишвили в эфире телекомпании «Рустави 2».



О том, как оппозиция добьется назначения досрочных парламентских выборов, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля, отметил Хабеишвили.



Между тем планы оппозиции раскритиковали в правящей партии.



Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечает, что недавно оппозиционные партии провели встречу на курорте Бакуриани. По его мнению, целью этой встречи была «разработка революционного сценария в стране».



Депутат от большинства Георгий Амилахвари заявил, что «партия войны и предателей продолжает серию своих деструкций и попытается вызвать волнения в обществе».



«Как видно, еще оди подобный шаг был спланирован на встрече в Бакуриани, заявление о которой мы наверно услышим из зала суда», отметил Амилахвари. Вместе с тем он уверен, что эти попытки обречены на провал: «Выборы в Грузии пройдут 2024 года и никакие досрочные выборы даже теоретически не рассматриваются».



Еще депутат от «Грузинской мечты» — Михаил Кавелашвили, сообщил, что оппозиция «наняла иностранного специалиста, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти».



Ранее один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявлял, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом, и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.



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