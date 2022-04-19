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Манджгаладзе: Оппозиция не планирует никакого переворота в Грузии
19.04.2022 16:36
Депутат от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе считает абсурдом и частью пропаганды доводы правящей партии о том, что оппозиция якобы готовила государственный переворот на встрече в Бакуриани.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта » Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что оппозиция провела в Бакуриани встречу, на которой разрабатывали «революционный сценарий» свержения власти.
Также депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли «иностранного тренера», чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.
А оппозиционный депутат Леван Хаеишвили заявил, что самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готовится к масштабным акциям протеста с целью проведения досрочных выборов и смены власти.
«Это полный абсурд, что где-то на тренинге, открыто, в присутствие сотни человек планируется какой-то заговор или переворот… Если бы это не служило пропагандистским целям, то сейчас уже было бы начато расследование и конкретные лица, на которых есть подозрение, были бы объявлены в розыск», — заявил Манджгаладзе.
Депутат также прокомментировал сообщения о том, что находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обсуждает с соратниками политические консультации планы назначения досрочных парламентских выборов.
Депутат от «Стратегии» заявил, что представители этой партии не проводят никаких подобных консультаций:
«Мы не сторонники объединения в одну партию и вокруг номера «5» (избирательный номер ЕНД). Называть все оппозиционные партии «Национальным движением» и стирать различия между партиями – это в интересах «Грузинской мечты». Мы не станем играть в эту игру».
Вместе с тем депутат предлагает усилить координацию между оппозицией и признает, что идея проведения досрочным парламентских выборов всегда была в повестке дня оппозиции.
Манджгадазе считает, что для этого нужно «подготовиться заранее», а не «делать предварительные заявления». «Мы все вместе должны создать такую ситуацию, чтобы назначение досрочных выборов было бы логично, исходя из кризиса. Нет смысла заранее махать кулаками», — сказал он.
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